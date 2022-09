Mahindra XUV 400 EV compact Electric SUV unveiled with 160kmph top speed 456km range in single charge check first look: महिन्द्रा ने अपनी फ्यचिरिस्टिक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी XUV400 EV भारत में पेश किया है। इसका सीधा मुकाबला Tata Nexon EV से होगा। कंपनी का दावा है कि इस सेग्मेंट में यह सबसे तेज एक्सीलरेशन वाली एसयूवी होगी।

September 8, 2022