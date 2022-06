Maruti Suzuki Brezza launched in India check Brezza Price Brezza Features and Engine details here: मारुति सुजुकी ने 2022 ब्रेजा कॉम्पैक्ट SUV को लॉन्च कर दिया है। SUV को LXi, VXi, ZXi, ZXi डुअल टोन, ZXi+ और ZXi+ डुअल टोन वेरिएंट में पेश किया गया है। LXi के अलावा बाकी सभी वेरिएंट के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। आइए डिटेल में जानते हैं नई ब्रेजा के बारे में

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: June 30, 2022 2:46 PM IST