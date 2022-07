Maruti Suzuki Top 5 CNG cars in India with best most mileage Celerio WagonR Alto Ertiga Dzire: अगर आप पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों से परेशान हैं, तो यहां हम मारुति सुजुकी की 5 ऐसी CNG कारों के बारे में बता रहे हैं जो जबरदस्त माइलेज देती हैं।

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: July 28, 2022 6:31 PM IST