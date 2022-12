Mercedes Benz GLB SUV launched in India Mercedes latest car new suv in indian car market check price and details: मर्सिडीज-बेंज ने भारतीय बाजार में अपनी 7-सीटर SUV GLB लॉन्च की है। यह कार कुल तीन वेरिएंट में उपलब्ध है। आइए जानते हैं इसकी खूबियों और कीमत के बारे में...

@Swaatiijha Published on: December 2, 2022 4:34 PM IST