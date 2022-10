Mi 11X 5G featured 48MP camera 4520mAH battery AMOLED display get bumper discount offer on Amazon here price features: भारत में 5G लॉन्च हो चुका है। अगर आप 4G से 5G डिवाइस पर शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको गैलरी में एक डिवाइस के बारे में बताएंगे, जिसका नाम Mi 11X 5G है। आप Amazon से इस स्मार्टफोन को बेहद कम कीमत पर खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं Mi 11X 5G की कीमत और इसपर मिलने वाले शानदार ऑफर्स के बारे में...

ajay verma



Published on: October 3, 2022 3:29 PM IST