Mi 11X 5G with 48MP camera, 4520mAh battery, 33W fast charging, 120Hz AMOLED screen available at discount at Mi.com: Xiaomi का Mi 11X 5G इस वक्त Mi.com पर बढ़िया ऑफर के साथ मौजूद है, जहां पर आप इस फोन पर बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस का फायदा उठा सकते हैं। इस फोन में 4520mAh बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और 48MP कैमरा जैसे फीचर्स हैं। आइए ऑफर डिटेल्स जान लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Last updated on: December 19, 2021 12:32 PM IST