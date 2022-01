Micromax In Note 2 with 5000mAh battery 48MP camera First Sale today at 12 noon Rs 1000 discount Price Specifications Features: माइक्रोमैक्स ने कुछ दिन पहले In Note 2 स्मार्टफोन पेश किया था, जो आज, 30 जनवरी को पहली बार सेल पर जा रहा है।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: January 30, 2022 8:57 AM IST