Microsoft India Noida office looks like taj mahal and fitted with smart technology : टेक्नोलॉजी कंपनी Microsoft ने भारत में अपना तीसरा ऑफिस बनाया है। यह ऑफिस नोएडा में ओपन हुआ है जो कि ताजमहल की तरह ही लगता है। कंपनी का यह डेवलपमेंट ऑफिस डिजाइन के साथ-साथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी से भी लैस है। आइए, देखते हैं Microsoft के इस अदभुत ऑफिस की कुछ तस्वीरें जिसे कंपनी ने शेयर की है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: January 30, 2021 7:30 AM IST