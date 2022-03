300km+ Range 105km top Speed New motor and double battery option featured upgraded version of Simple One Electric Scooter launched check price in india and specification: Simple Evenrgy ने अपने Simple One इलेक्ट्रिक स्कूटर का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में पहले से बेहतर टॉप स्पीड और रेंज के साथ आया है। इसके अलावा भी इसे कई चीजें अपडेट की गई हैं। इसकी कीमत और फीचर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Mona Dixit



Last updated on: March 2, 2022 11:13 AM IST