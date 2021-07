Most downloaded mobile games of 2021 via sensor tower, Free Fire to Among Us, top 5 mobile games of the year: Sensor Tower की एक रिपोर्ट साल 2021 के पहले हाफ में सबसे डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल गेम्स की एक लिस्ट देती है। इसके मुताबिक, इस लिस्ट में Free Fire और Among Us जैसे गेम्स हैं मगर PUBG Mobile नहीं है।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Last updated on: July 25, 2021 4:17 PM IST