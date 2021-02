Moto G10, Moto G30, Moto E7 Power may Launch Soon in India: Motorola अपनी Moto G सीरीज और Moto E सीरीज के कई स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। लीक रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी तीन स्मार्टफोन Moto G10, Moto G30 और Moto G40 जो फरवरी में भारत में लॉन्च कर सकती है। इसमें 5G सपोर्ट भी दिया जा सकता है। वहीं Moto E सीरीज के Moto E7 Power को भी कई लिस्टिंग में देखा गया है।

Abhishek Mishra



@iabhishekmishr

@iabhishekmishr Published on: February 8, 2021 9:49 AM IST