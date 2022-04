Moto G22 with 5000mAh battery 50MP camera Android 12 launched in India First sale on April 13 check price and discount offers: मोटोरोला ने आज 8 अप्रैल को भारत में एक और सस्ते फोन को लॉन्च किया है। 10 हजार रुपये की प्राइस रेंज में आने वाले इस फोन में 50MP कैमरा, 5000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं। फोन की पहली सेल 13 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। आइए, जानते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स और पहली सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में..

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: April 8, 2022 8:23 PM IST