50MP कैमरा, 8GB RAM और 5000mAh बैटरी वाले ये 5 फोन हैं Moto G52 से बेहतर ऑप्शन, Oppo K10 से लेकर Samsung Galaxy A23 तक शामिल

Moto G52 Top 5 Alternatives with 8GB RAM 50MP Camera and 5000mAh battery Realme 9 4G Oppo K10 Redmi Note 11 Samsung Galaxy A23 and Vivo Y33T: मोटोरोला ने हाल में भारत में Moto G52 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस फोन में कंपनी ने कई दमदार फीचर्स दिए हैं, जैसे Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर, 50MP वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आदि। हालांकि, इन फीचर्स के साथ मोटोरोला के इस फोन मार्केट में मौजूद कई स्मार्टफोन्स कड़ी टक्कर देते हैं, जिनमें Realme 9 4G, Oppo K10, Redmi Note 11, Samsung Galaxy A23 और Vivo Y33T शामिल हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Last updated on: May 28, 2022 10:11 AM IST