Moto Razr 2019 with 6GB RAM 128GB Storage Foldable Display at Rs 74999 on Flipkart Big Saving Days Sale check offer price and specifications: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आज रात 12 बजे से Big Saving Days Sale का आयोजन किया जाएगा। इस सेल में Motorola के फोल्डेबल स्मार्टफोन Moto Razr को आधी कीमत में बेचा जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 1, 2021 8:33 PM IST