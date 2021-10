Motorola Edge 20 Fusion with 90Hz AMOLED screen, 108MP camera setup, 5000mAh battery with 30W charging available at discount during Flipkart sale: फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल के दौरान मोटोरोला एज 20 फ्यूजन स्मार्टफोन पर छूट मिल रही है, जिसपर आप अलग से बैंक ऑफर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फोन में 5G कनेक्टिविटी और MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर मिलता है।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

Published on: October 31, 2021 2:51 PM IST