Motorola G60 with 108MP camera, 6000mAh battery, 120Hz screen, 6GB RAM, 128GB storage available at discount during Flipkart Black Friday Day Sale: Motorola G60 को भारत में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के सिंगल मॉडल में लॉन्च किया गया था। यह फोन इस वक्त Flipkart Black Friday Day Sale में डिस्काउंट पर मिल रहा है। आइए ऑफर डिटेल और स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डाल लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: November 29, 2021 8:28 PM IST