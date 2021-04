Motorola Moto G30 with 64MP Quad Camera 5000mAh battery Qualcomm Processor Android 11 available at 4000 discount on Flipkart Sale: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर कई स्मार्टफोन पर डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। Motorola के लेटेस्ट स्मार्टफोन Moto G30 को खरीदने पर 4000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यह फोन 64MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 5000mAh बैटरी के साथ आता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 15, 2021 7:59 PM IST