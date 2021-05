Motorola Moto G40 Fusion with 6000mAh battery 64MP Camera Smartphone at Rs 4000 discount of Flipkart Electronics Sale check price features and offers: Motorola ने पिछले दिनों भारतीय बाजार में Moto G60 और Motorola Moto G40 Fusion स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। दोनों स्मार्टफोन ब्रांड की G-सीरीज का हिस्सा है। फोन में सेंटर पंच होल कटआउट मिलता है, जिसमें सेल्फी कैमरा लगा है। स्मार्टफोन में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सीरीज के Moto G40 Fusion पर Flipkart पर चल रहे Electronic Sale में जबरदस्त ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 21, 2021 3:54 PM IST