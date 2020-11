1 / 5

Motorola One Fusion+

Motorola One Fusion Plus स्मार्टफोन बीस हजार रुपये की कीमत में बेहतर विकल्प है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन एग्रेसिव कीमत में के साथ Poco X2, Realme 6 सीरीज और Samsung M-सीरीज को टक्कर देता है। मोटोरोला का यह स्मार्टफोन Snapdragon 730G चिपसेट, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, और 5,000mAh बैटरी के साथ 18W टर्बो फास्ट चार्ज के साथ पेश किया गया है। मोरोटोला का यह फोन Android One प्रोग्राम के साथ पेश किया गया है जो कि Android 10 पर रन करता है। Motorola One Fusion Plus स्मार्टफोन में 6.5-इंच की FHD+ LCD पैनल के साथ पेश किया है। इसके स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल क्वार्ड कैमरा सेटअप और पॉप अप सेल्फी कैमरा दिया गया है। मोटोरोला के इस फोन को 17,499 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है।