100kmph टॉप स्पीड, 140km रेंज और शानदार लुक वाले Naon Zero One इलेक्ट्रिक स्कूटर से उठा पर्दा, जानें कीमत और फीचर्स

Naon Zero One Electric Scooter prototype with 140km range 100kmph top speed and unique design unveiled check price and features: इलेक्ट्रिक टू-वीलर्स का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। यह ग्लोबल और इंडियन, दोनों मार्केट में देखा जा रहा है। इसके चलते ऑटो इंडस्ट्री में लगातार कई नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं। इनमें नया नाम Naon का है, जिसने हाल में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोटोटाइप पेश किया है। शानदार लुक वाला यह ई-स्कूटर बेहतरीन रेंज भी देगा। आइए आपको इसकी डिटेल बताते हैं।

Avanish Upadhyay



@ukavanish

@ukavanish Published on: February 18, 2022 8:40 PM IST