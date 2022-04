NMotto C400 scooter with amazing design 144 kmph speed and BMW kidney grille may come soon check price and details: NMoto नाम ऑटोमोबाइल कंपनी एक शानदार डिजाइन वाला स्कूटर बना रही है। इसे C400 नाम दिया गया है। इस अनोखे स्टाइल वाले स्कूटर की पहली झलक मियामी में दिखी थी। अब इसकी मैनुफैक्चरिंग शुरू की गई है। यह स्कूटर जल्द ही शोरूम्स में नजर आएगा। यहां हम इस स्कूटर के डिजाइन, इंजन, रफ्तार और कीमत के बारे में बता रहे हैं।

Swati Jha



@Bi_Naari

@Bi_Naari Published on: April 29, 2022 6:15 PM IST