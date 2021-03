Nokia 5.4 with 48MP Quad rear camera 4000mah battery stock android 10 available at Rs 3000 discount on Flipkart Electronics Sale starting on 16th March: ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 16 मार्च से Electronics Sale का आयोजन किया जाएगा। इस सेल में कई ब्रांड के स्मार्टफोन की खरीद पर डिस्काउंट ऑफर दिया जाएगा। HDFC Bank के कार्ड से फोन खरीदने पर 10 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। इस सेल में पिछले महीने लॉन्च हुए Nokia 5.4 पर भारी डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 14, 2021 5:16 PM IST