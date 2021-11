Nokia Tab T20 with 2K display, 8MP rear camera, 5MP front camera, 8200mAh battery, upto 4GB RAM, upto 64GB storage up for sale on Flipkart: Nokia ने भारत में दिवाली के वक्त अपना पहला टैबलेट Nokia T20 पेश किया था। यह डिवाइस स्टॉक एंड्राइड से लैस है और इसकी पहली सेल 2 नवंबर को हुई थी। यह टैबलेट काफी टाइम से आउट-ऑफ-स्टॉक चल रहा था, जिसके बाद यह अब फिरसे बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट पर आया है। आइए इस डिवाइस की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जान लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: November 15, 2021 2:21 PM IST