Nothing Phone (1) Pre Booking Leak details by tipster, know the launch date with expected 8GB RAM 50MP Camera and 45W Fast charging support feature: Nothing Phone (1) के बारे में आजकल आपने कई बार सुना होगा। यह स्मार्टफोन अभी तक भारत में लॉन्च तो नहीं हुआ है, लेकिन यूजर्स ने इसके बारे में इतनी सारी बातें सुन ली है कि अब उन्हें फोन यूज करने का मन है। बहराल, लॉन्च से पहले ऐसा संभव तो नहीं है। आइए हम आपको इस फोन के बारे में अभी तक की 5 सबसे बड़ी जानकारी देते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjhaa

@Deveshjhaa Published on: June 11, 2022 9:35 PM IST