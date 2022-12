Nothing Phone 1 Samsung Galaxy Z Flip 4 Asus ROG Phone 6 Realme GT Neo 3 OnePlus 10 Pro best designed smartphones launched in 2022: इस साल कई ब्रांड्स ने अपने स्टाइलिश फोन भारत में लॉन्च किए हैं। OnePlus, Samsung, Realme और Asus के अलावा नए ब्रांड Nothing ने अपने यूनिक डिजाइन वाला फोन भारत में उतारा है। आइए, जानते हैं इन स्मार्टफोन्स के बारे में...

@HarshitKHarsh Published on: December 24, 2022 5:30 PM IST