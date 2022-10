Nothing Phone 1 with 50MP camera and 4500mAh battery gets big discount in flipkart know price offers specifications: Flipkart Big Diwali Sale का आज (16 अक्टूबर) आखिरी दिन है। इस फेस्टिव सेल में आकर्षक डिजाइन वाला Nothing Phone (1) उपलब्ध है, जिसपर बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही, स्मार्टफोन पर नो-कॉस्ट EMI और 16,900 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। आइए गैलरी में नथिंग फोन 1 पर मिलने वाली डील के बारे में विस्तार से जानते हैं।

ajay verma



Published on: October 16, 2022 2:10 PM IST