Ola Electric Scooter booking start how to book price specifications launch and more Details: Ola के इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग शुरू हो गई है। काफी लंबे समय से ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर का इतंजार किया जा रहा है। कैब की सर्विस के साथ-साथ लोग ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर का उपयोग भी कर पाएंगे। इसके लिए कंपनी ने बुकिंग शुरु कर दी है। बुकिंग की घोषणा कंपनी के प्रमुख भाविश अग्रवाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। ग्राहक बहुत ही कम राशि देकर इसे बुक कर सकते हैं। इस लेख में हमने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स के साथ-साथ यह भी बताया है कि इसे कहां से और कैसे बुक कर सकते हैं।

Mona Dixit



Published on: July 16, 2021 12:11 PM IST