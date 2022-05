OnePlus 10 Pro with 120Hz AMOLED LTPO screen upto 12GB RAM Hassleblad camera available on discount at Amazon Sale check offer price specifications features: वनप्लस के फ्लैगशिप फोन OnePlus 10 Pro पर इस वक्त अमेजन पर डिस्काउंट मिल रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: May 22, 2022 6:05 PM IST