OnePlus 10R 5G with 12GB RAM 50MP camera 120Hz screen available on discount in Amazon Sale: वनप्लस 10R स्मार्टफोन पर इस वक्त ऑफर चल रहा है, जिसके तहत कस्टमर इस फोन की खरीद पर 4000 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं। यह ऑफर अमेजन पर है।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL Published on: June 22, 2022 5:20 PM IST