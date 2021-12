OnePlus 9R with 120Hz AMOLED screen, 48MP camera, 65W fast charging available at discount, deal, offer via Amazon: वनप्लस जल्द ही भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसके चलते इनके पुराने OnePlus 9R स्मार्टफोन पर डिस्काउंट मिल रहा है। हम यहां पर इस ऑफर की डिटेल जानेंगे और साथ ही इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स पर भी नजर डालेंगे।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: December 9, 2021 4:20 PM IST