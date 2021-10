OnePlus 9R with 48MP quad rear camera setup, 4500mAh battery, 12GB RAM, 256GB storage, available on discount at Amazon sale: अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में OnePlus 9R पर भारी छूट मिल रही है। यह डिवाइस 8GB+128GB और 12GB+256GB वेरिएंट में आता है। बेस मॉडल 39,999 रुपये का मिलता है और टॉप मॉडल 43,999 रुपये में आता है, मगर अमेजन की सेल में यह डिवाइस 36,999 और 40,999 रुपये में बिक रहा है। इसके साथ ही अप SBI Credit Card की मदद से एक्स्ट्रा 2,000 रुपये का डिस्काउंट भी पा सकते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: October 9, 2021 12:13 PM IST