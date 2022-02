OnePlus 9RT with 65W fast charging 120Hz AMOLED screen 50MP camera and Qualcomm Snapdragon 888 processor available at Rs 4000 discount during Amazon Sale: इस वक्त अमेजन पर स्मार्टफोन सेल चल रही है, जहां आप OnePlus 9RT पर डिस्काउंट पा सकते हैं। इस फोन में फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ 65W चार्जिंग और 50MP का प्राइमरी कैमरा जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

@itsmeFSL Last updated on: February 13, 2022 12:17 PM IST