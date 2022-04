OnePlus Launch Event: OnePlus 10R 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, OnePlus Nord Buds: वनप्लस 28 अप्रैल 2022 को शाम 7 बजे More Power To You इवेंट होस्ट कर रहा है, जहां यह OnePlus Nord Buds के साथ दो स्मार्टफोन -- OnePlus 10R 5G और OnePlus Nord CE 2 Lite -- लॉन्च करेगा। आइए इन डिवाइस के बारे में जानते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: April 27, 2022 10:08 PM IST