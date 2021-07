OnePlus Nord 2 5G First look 12GB RAM 256GB storage MediaTek Dimensity 1200 SoC 50MP back and 32MP selfie camera know price in India: OnePlus ने Nord 2 5G स्मार्टफोन को भारत में पेश किया है। पिछले साल लॉन्च हुए Nord 5G की तरह ही यह फोन मिड बजट रेंज में पेश किया गया है। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 32MP का सेल्फी कैमरा और 65W फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 23, 2021 1:14 PM IST