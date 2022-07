OnePlus Nord CE 2 5G with 64MP camera 65W fast charging 90Hz AMOLED screen available on Discount in Amazon Sale, Check Offer, Price, Specs: वनप्लस के नॉर्ड CE 2 स्मार्टफोन पर भारी छूट मिल रही है। इस स्मार्टफोन को आप अमेजन पर सस्ते में खरीद सकते हैं। आइए इसकी कीमत, डिस्काउंट और स्पेक्स देख लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: July 22, 2022 1:41 PM IST