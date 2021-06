OnePlus Nord CE 5G vs Samsung Galaxy M42 5G 8GB RAM + 128GB Storage Featured Which Smartphone is Better: वनप्लस ने अपना नया स्मार्टफोन OnePlus Nord CE 5G लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन 25 हजार रुपये से कम बजट में लॉन्च हुआ है। फोन Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर पर काम करता है। सैमसंग ने भी इसी प्रोसेसर के साथ हाल में ही एक 5G फोन Samsung Galaxy M42 5G लॉन्च किया है। यह फोन लगभग 20 से 25 हजार रुपये के बजट में आता है। आइए जानते हैं इस बजट में आपके लिए कौन-सा स्मार्टफोन बेस्ट है।

Published on: June 11, 2021 1:44 PM IST