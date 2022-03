OnePlus Sale: OnePlus 9 Pro 5G, OnePlus 9 5G, OnePlus 9RT 5G, OnePlus 9 5G, OnePlus Nord CE 2 5G available at discount during Amazon Sale: अमेजन पर इस पर OnePlus Flagship Days सेल चल रही है, जहां पर आप वनप्लस के डिवाइसेज पर 16,000 रुपये तक बचा सकते हैं। SBI कार्ड की मदद से इन स्मार्टफोन्स पर 8000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आइए ऑफर्स पर नजर डाल लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: March 11, 2022 2:57 PM IST