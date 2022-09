OnePlus smartphone discount offers on Amazon including oneplus 10 Pro 10R 10T Nord 2T and Nord CE 2 Lite 5G check price and specs: वनप्लस के स्मार्टफोन पर 6,000 रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। Amazon पर इस साल लॉन्च हुए मिड और फ्लैगशिप स्मार्टफोन की खरीद पर ये ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ये फोन 150W फास्ट चार्जिंग, AMOLED डिस्प्ले और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स से लैस है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 19, 2022 6:22 PM IST