Opel Astra Electric Car with 416km range 170kmph top speed check design features and other details in pics: Opel नाम की जर्मन वीइकल कंपनी ने Astra Electric Car को पेश किया है। यह हैचबैक और वैगन बॉडी स्टाइल में उपलब्ध है। इसकी रेंज 416 किलोमीटर होगी। तस्वीरों में जानिए इसके बारे में...

Swati Jha



@Swaatiijha

@Swaatiijha Published on: November 30, 2022 7:25 PM IST