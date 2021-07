OPPO A16 budget smartphone launched in Indonesia with 5000mAh battery 13MP triple rear camera and Android 11 check price in India and features: चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OPPO ने मलेशियाई बाजार में अपने सस्ते फोन OPPO A16 को लॉन्च किया है। हाल ही में इसे ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है। इसे जल्द ही भारत समेत अन्य बाजार में भी पेश किया जा सकता है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: July 18, 2021 7:55 PM IST