OPPO A53s 5G Sale on flipkart with 8GB RAM 128GB Storage 5000mAh battery check offer price and specifications: Flipkart पर आज आधी रात से शुरू हो रहे Big Saving Days Sale में OPPO के हाल ही में लॉन्च हुए सस्ते 5G फोन OPPO A53s को सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पहली सेल में फोन की खरीद पर कुछ आकर्षक डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: May 1, 2021 6:30 PM IST