OPPO A74 5G with 6GB RAM 48MP Camera 5000mAh battery available at Rs 847 EMI on Amazon and coupon discount check offer details: ओप्पो के 5000mAh बैटरी वाले सस्ते 5G फोन पर कई तरह के डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। यह फोन Amazon India पर सस्ते में मिल रहा है। फोन में 48MP कैमरा और 128GB तक का स्टोरेज सपोर्ट भी दिया गया है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: September 11, 2021 7:51 AM IST