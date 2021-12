Oppo Advance Days Christmas Sale on Flipkart Huge Discounts on Oppo Phones with 12GB RAM 256GB Storage 32MP Selfie Camera 5000mAh Battery and 65W Fast Charging Support: फ्लिपकार्ट पर इस सेल की शुरुआत 22 दिसंबर को शुरू हुआ था और आज क्रिसमश के दिन रात 11:59 बजे तक चलेगा। इस सेल में आप ओप्पो के कई शानदार स्मार्टफोन पर भरपूर डिस्काउंट पा सकते हैं। आइए हम आपको इन स्मार्टफोन और उनके ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

Devesh Jha



@Deveshjha2

@Deveshjha2 Published on: December 25, 2021 11:51 AM IST