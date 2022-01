Oppo F17 Pro with 48MP camera, 8GB RAM, 128GB storage, AMOLED screen, 30W VOOC Flash Charge 4 available on discount at Flipkart Sale: Oppo F17 Pro को आप इस वक्त Flipkart Sale में डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। आइए इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और ऑफर डिटेल जान लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: January 1, 2022 5:39 PM IST