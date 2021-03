OPPO F19 Pro and Pro Plus 5G with 8GB RAM 48MP quad camera First sale on Amazon and Flipkart know exciting offers price features and specifications: OPPO ने पिछले दिनों अपने F19 Pro Series को लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन सीरीज में दो स्मार्टफोन- F19 Pro और F19 Pro+ 5G आते हैं। इस मिड रेंज के 5G स्मार्टफोन सीरीज को आज यानी 17 मार्च से सेल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे Amazon India, Flipkart समेत लीडिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेचा जाएगा। साथ ही, इसे ऑफलाइन रिटेलर्स से भी खरीद सकते हैं।

Published on: March 17, 2021 3:16 PM IST