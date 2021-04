OPPO F19 Pro Plus 5G with 8GB RAM 128GB Storage 48MP quad rear camera available at Rs 4000 discount on OPPO Fantastic Days Sale on Amazon: ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon India पर OPPO Fantastic Days Sale का आयोजन किया जा रहा है। 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलने वाली इस सेल में OPPO के लेटेस्ट फोन पर डिस्काउंट का लाभ दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 18, 2021 8:47 AM IST