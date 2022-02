Oppo F19 Pro with 48MP camera 8GB RAM AMOLED screen 256GB Storage MediaTek Helio P95 processor Android 11 OS available on Discount at Flipkart Sale, Check price offer specifications features: ओप्पो के F19 प्रो स्मार्टफोन में 48MP कैमरा, 8GB RAM और AMOLED स्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर इस वक्त इस डिवाइस पर डिस्काउंट मिल रहा है। आइए इस फोन की कीमत, ऑफर और स्पेसिफिकेशन्स पर नजर डाल लेते हैं।

Mohammad Faisal



@itsmeFSL

@itsmeFSL Published on: February 18, 2022 2:41 PM IST