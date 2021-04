OPPO F19 with 6GB RAM 128GB Storage 5000mAh battery 48MP Camera at Rs 1500 discount on Flipkart Check offer price and specifications: हाल ही में लॉन्च हुए OPPO 19 की खरीद पर शानदार डील मिल रही है। यह फोन सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट और ऑफलाइन स्टोर पर उपलब्ध है। ई-कॉमर्स बेवसाइट Flipkart पर फओन खरीदने पर 1,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: April 15, 2021 8:59 PM IST