50MP + 16MP + 13MP कैमरा, 4500mAh बैटरी, 12GB RAM और वायरलेस चार्जिंग के साथ आया OPPO का पहला फोल्डेबल फोन Find N, जानें कीमत से लेकर फीचर तक हर बात

OPPO Find N 5G Foldable Smartphone First look 50MP 16MP 13MP camera 4500mAh battery 12GB RAM featured phone launched in China check price and specifications: OPPO INNO DAY 2021 के दूसरे दिन चीनी स्मार्टफोन कंपनी OPPO ने अपने पहले फ्लैगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन Find N को लॉन्च किया है। इस फोन का लुक और डिजाइन काफी हद तक Samsung के फोल्डेबल डिवाइस Galaxy Z Fold 3 की तरह ही है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: December 15, 2021 8:18 PM IST