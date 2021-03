OPPO Reno 5 Pro 5G with 8GB RAM 128GB Storage 32MP selfie 64MP Quad camera at Rs 1649 EMI on Amazon India check offer details and more: OPPO ने जनवरी में अपने मिड रेंज के स्मार्टफोन Reno 5 Pro को भारत में लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1000+ प्रोसेसर के साथ भारत में लॉन्च होने वाला पहला स्मार्टफोन है। फोन का लुक और डिजाइन काफी प्रीमियम है। Amazon India पर इस फोन की खरीद पर नो-कॉस्ट EMI ऑफर दिया जा रहा है।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: March 13, 2021 5:45 PM IST